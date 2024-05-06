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Форвард Атлетико попал в сферу интересов топ-клубов

Омородион может пойти на повышение.
Сегодня, 19:21
Саму Омородион / Getty Images
Саму Омородион / Getty Images

Лондонские клубы проявили интерес к нападающему Саму Омородиону. Об этом сообщает журналист DAZN Орацио Аккомандо.

Арсенал и Тоттенхэм особенно внимательно следят за лучшим бомбардиром Алавеса.

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Кроме того, Наполи и Рома рассматривают его как замену Виктору Осимхену и Ромелу Лукаку соответственно.

Отметим, 20-летний игрок, принадлежащий Атлетико, в текущем сезоне Ла Лиги забил 9 голов в 32 матчах.

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