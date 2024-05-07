Тен Хаг и Де Дзерби - в тройке кандидатов на пост тренера Баварии

Мюнхенская Бавария продолжает долговременный поиск замены Томасу Тухелю.

Как сообщает Кристиан Фальк, "красные" определились с тройкой претендентов на вакантный пост наставника в следующем сезоне.

Немецкий гранд рассматривает Эрика тен Хага из Манчестер Юнайтед и ныне безработного Ганси Флика, который ранее тренировал сборную Германии и ту же Баварию.

Также не исключается вариант с назначением Роберто де Дзерби, несмотря на то, что тот уже заявил о желании остаться в Брайтоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Тен Хаг ответил Баварии на предложение возглавить клуб.

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