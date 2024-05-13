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Бавария пытается убедить экс-тренера Шахтера возглавить команду

Мюнхенцы вернулись к кандидатуре Роберто де Дзерби.
Сегодня, 11:59
Getty Images
Getty Images

После неудач со всеми другими кандидатами Бавария все тщательнее рассматривает вариант с назначением Роберто де Дзерби.

Как сообщает Кристиан Фальк, несмотря на то, что итальянец ранее объявил о желании остаться в Брайтоне, у него есть разногласия с руководством, чем хочет воспользоваться директор Баварии Макс Эберль.

Отмечается, что в переговорах с другим кандидатом в лице Ганса-Дитера Флика, который возглавлял команду ранее, пока нет никакого значительного прогресса.

Напомним, ранее сообщалось, что Флик объявил свои условия для возвращения в Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Роберто де Дзерби

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