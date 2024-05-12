Флик поставил Баварии условия по своему возвращению

Ханси Флик поставил Баварии условия касательно своего возвращения в клуб, утверждает Bayern & Germany, ссылаясь на Abendzeitung.

Всего немецкий специалист поставил мюнхенцам два условия, оба из которых легко выполнимы.

Во первых, Флик не намерен быть временным решением и требует более долгосрочный контракт, чем на один год. Бавария, вероятно, примет это условие, хотя в клубе было решено более не давать тренерам пятилетние и более контракты.

А вторым условием стало то, что Флик хочет видеть на должностях своих помощников Мирослава Клозе и Тони Тапаловича.

Ранее также тен Хаг жестко ответил своим критикам.

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