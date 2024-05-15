Манчестер Сити намерен переманить к себе тренера по физподготовке Реала
Гвардиола лично заинтересован в приглашении помощника Анчелотти.
Манчестер Сити намерен пригласить тренера по физподготовке Реала Антонио Пинтуса. Об этом сообщает Libertad Digital.
Английский клуб сделал тренеру "невероятное предложение", но конкретные детали пока не разглашаются.
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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола и его помощники Хуанма Лильо и Карлос Висенс являются заинтересованными сторонами в этом приглашении.
Напомним, Пинтус присоединился к тренерскому штабу Реала летом 2021 года.
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