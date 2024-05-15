Манчестер Сити намерен переманить к себе тренера по физподготовке Реала

Манчестер Сити намерен пригласить тренера по физподготовке Реала Антонио Пинтуса. Об этом сообщает Libertad Digital.

Английский клуб сделал тренеру "невероятное предложение", но конкретные детали пока не разглашаются.

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Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола и его помощники Хуанма Лильо и Карлос Висенс являются заинтересованными сторонами в этом приглашении.

Напомним, Пинтус присоединился к тренерскому штабу Реала летом 2021 года.

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