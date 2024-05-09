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Хавбек Ман Сити готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы перейти в Барселону

Бернарду Силва очень хочет оказаться в стане испанского гранда.
Сегодня, 17:59
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва настроен на то, чтобы покинуть клуб летом.

Как сообщает издание Sport, португалец очень хочет перейти в Барселону, поэтому, даже готов пойти на уступки каталонцам и зарабатывать меньше чем сейчас.

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При этом сами "сине-гранатовые" не определились еще с планами на Силву. В контракте Бернарду есть клаусула в размере 60 млн евро, но Барса хотела бы потратить на этот трансфер меньше в связи с их большими финансовыми проблемами.

29-летний Силва в текущей кампании записал на свой счет 11 голов и 6 ассистов в 45 матчах во всех турнирах. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити

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