Жирона еще не получила разрешения на участие в Лиге чемпионов из-за связей с Манчестер Сити
Жирона пока что не получила разрешение УЕФА на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне из-за связей с Манчестер Сити, сообщает ESPN.
Каталонцы входят в число 13 команд эмиратского спортивного холдинга City Football Group (CFG).
Так как команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика, как и Манчестер Сити, квалифицировалась в главный еврокубок, это вызвало потенциальный конфликт с правилом владения несколькими клубами, предусмотренным статьей 5 регламента клубных соревнований УЕФА.
CFG принадлежит 47% акций Жироны, а еще 35% принадлежат Марсело Клору, американскому предпринимателю боливийского происхождения, который является президентом клуба Боливар, который также принадлежит CFG.
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Пере Гвардиола, брат наставника "горожан" Пепа Гвардиолы, является председателем правления Жироны.
Согласно правилам соревнований УЕФА, если два клуба из одной и той же группы владельцев квалифицируются в один и тот же турнир, место получает команда, занявшая первое место в своем внутреннем чемпионате.
Если две команды финишируют на одинаковом месте, квалификация будет присвоена команде с самым высоким клубным коэффициентом (в данном случае Сити).
Источники утверждают, что Жирона вряд ли будет переведена в Лигу Европы, чтобы избежать нарушения правил.
Но ей придется этим летом изложить свою позицию и организационную независимость от Манчестер Сити в Органе финансового контроля клубов УЕФА (CFCB). прежде чем ей разрешат играть в Лиге чемпионов.
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