Жирона еще не получила разрешения на участие в Лиге чемпионов из-за связей с Манчестер Сити

Этим летом команде Довбика и Цыганкова придется доказать УЕФА свою организационную независимость от "горожан".

Жирона пока что не получила разрешение УЕФА на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне из-за связей с Манчестер Сити, сообщает ESPN.

Каталонцы входят в число 13 команд эмиратского спортивного холдинга City Football Group (CFG).

Так как команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика, как и Манчестер Сити, квалифицировалась в главный еврокубок, это вызвало потенциальный конфликт с правилом владения несколькими клубами, предусмотренным статьей 5 регламента клубных соревнований УЕФА.

CFG принадлежит 47% акций Жироны, а еще 35% принадлежат Марсело Клору, американскому предпринимателю боливийского происхождения, который является президентом клуба Боливар, который также принадлежит CFG.

Марсело Клор / Источник: Getty Images

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Пере Гвардиола, брат наставника "горожан" Пепа Гвардиолы, является председателем правления Жироны.

Согласно правилам соревнований УЕФА, если два клуба из одной и той же группы владельцев квалифицируются в один и тот же турнир, место получает команда, занявшая первое место в своем внутреннем чемпионате.

Если две команды финишируют на одинаковом месте, квалификация будет присвоена команде с самым высоким клубным коэффициентом (в данном случае Сити).

Источники утверждают, что Жирона вряд ли будет переведена в Лигу Европы, чтобы избежать нарушения правил.

Но ей придется этим летом изложить свою позицию и организационную независимость от Манчестер Сити в Органе финансового контроля клубов УЕФА (CFCB). прежде чем ей разрешат играть в Лиге чемпионов.

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