Макрон попытался убедить Переса отпустить Мбаппе на Олимпиаду

Форвард, похоже, очень нужен своей стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон все пытается организовать участие Килиана Мбаппе в Олимпиаде, пишет L’Équipe.

Во вторник, 21 мая, в Париже прошло мероприятие, посвященное 120-летию ФИФА, на котором собралось множество известных личностей.

Журналисты видели, как Макрон, президент Реала Флорентино Перес, тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри и глава Федерация футбола Франции Филипп Диалло обсуждали Мбаппе.

Издание утверждает, что все трое пытались убедить Переса отпустить Мбаппе на Олимпиаду. А затем Макрон еще несколько минут говорил с фукнционер с глазу на глаз.

Отметим, что летом Килиан Мбаппе станет игроком мадридского Реала, а королевский клуб не намерен отпускать своих игроков на Олимпийские игры.

Ранее также сообщалось, что Анчелотти пытался переубедить Тони Крооса.

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