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Анчелотти пытался убедить Кросса не завершать карьеру

Итальянский специалист приложил максимум усилий для того, чтобы его подопечный изменил решение.
Вчера, 22:54
Кроос и Анчелотти / Getty Images
Кроос и Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти пытался убедить Тони Крооса остаться. Об этом сообщает издание Marca.

Итальянец говорил игроку и руководству клуба, что хочет видеть немца в команде в следующем сезоне, так как не замечал признаков спада у полузащитника. В последние дни Анчелотти неоднократно выражал желание "оставить хотя бы одного игрока", имея в виду Крооса и Модрича.

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Ожидается, что в следующем сезоне Джуд Беллингем возьмет на себя часть функций Крооса в центре поля. Реал планирует заменить полузащитника за счет имеющихся игроков, но не исключает новых подписаний.

В текущем сезоне на счету 34-летнего футболиста один гол и восемь ассистов в 32 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Карло Анчелотти Реал Мадрид

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