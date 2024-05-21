Анчелотти пытался убедить Кросса не завершать карьеру

Итальянский специалист приложил максимум усилий для того, чтобы его подопечный изменил решение.

Главный тренер Реала Карло Анчелотти пытался убедить Тони Крооса остаться. Об этом сообщает издание Marca.

Итальянец говорил игроку и руководству клуба, что хочет видеть немца в команде в следующем сезоне, так как не замечал признаков спада у полузащитника. В последние дни Анчелотти неоднократно выражал желание "оставить хотя бы одного игрока", имея в виду Крооса и Модрича.

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Ожидается, что в следующем сезоне Джуд Беллингем возьмет на себя часть функций Крооса в центре поля. Реал планирует заменить полузащитника за счет имеющихся игроков, но не исключает новых подписаний.

В текущем сезоне на счету 34-летнего футболиста один гол и восемь ассистов в 32 матчах Ла Лиги.

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