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Кроос прокомментировал решение о завершении карьеры

Немец оставил длинное послание для фанатов.
Сегодня, 16:40
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Хавбек Реала Тони Кроос высказался о своем решении завершить карьеру.

"Я думал об этом очень, очень долго, и за последние несколько дней я пришел к убеждению, что этот сезон, этот замечательный сезон, десятый сезон в составе Реала, будет также моим последним сезоном в Мадриде. А те, кто внимательно следил за тем, что я говорил в течение последних нескольких лет, возможно, несколько раз слышали утверждение, что для меня единственный вариант – завершить карьеру в Реале.

И если вы можете сложить два и два, то теперь вы знаете, что мой последний сезон в Реале также означает, что это лето станет для меня последним. Последним в Реале, последним в футболе.

Думать об этом долгое время, как я сейчас понимаю, значительно легче, чем сказать это вслух. Когда ты сам что-то говоришь и покрываешься мурашками, значит, это что-то особенное".

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"И когда ты начал играть в футбол в шесть лет и сумел продержаться до 34 лет, завершение карьеры – это просто очень, очень важное решение, и именно поэтому его было не так просто озвучить сегодня.

Но решение принято, и теперь я могу понять чувство счастья с одной стороны и грусти с другой", – приводит слова Крооса журналист Флориан Плеттенберг.

Напомним немецкий футболист по окончании сезона повесит бутсы на гвоздь. Последним турниром для игрока станет Евро-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос Реал Мадрид

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