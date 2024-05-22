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Футбол

Бавария может подписать одного из лидеров своего обидчика в Бундеслиге

Фюрих попал в сферу интересов мюнхенцев.
Вчера, 23:20
Крис Фюрих / Getty Images
Крис Фюрих / Getty Images

Вингер Крис Фюрих может перейти из Штутгарта в Баварию. Об этом сообщает kicker.

Интерес к 26-летнему игроку сборной Германии также проявляют дортмундская Боруссия и клубы АПЛ.

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Однако сам Фюрих склоняется к переходу в мюнхенский клуб. Стоимость трансфера составит 25-30 миллионов евро.

В уже минувшем сезоне Бундеслиги хавбек сыграл 34 матча, забив 8 голов и отдав 7 ассистов.

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