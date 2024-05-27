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Волшебная поддержка: одноклубник Зинченко посетил финал плей-офф Чемпионшипа в костюме известного персонажа

Аарон Рамсдейл стал главной звездой на трибунах Уэмбли, повеселив фанатов своим нарядом.
Вчера, 09:55
Аарон Рамсдейл / Getty Images
Аарон Рамсдейл / Getty Images

Сезон в Английской Премьер-лиге официально завершен, а поэтому у некоторых игроков есть немного времени на отдых, прежде чем они отправятся на чемпионат Европы-2024.

Голкипер Арсенала и сборной Англии Аарон Рамсдейл решил воспользоваться возможностью сходить на финал плей-офф Чемпионшипа, в котором на Уэмбли в Лондоне сошлись Лидс и Саутгемптон.

Одноклубник Александра Зинченко хотел поддержать бывшего партнера по Шеффилд Юнайтед Дэвида Брукса, который выступает за "святых" на правах аренды.

А чтобы не привлекать к себе слишком много внимания (или наоборот), 26-летний англичанин нарядился в костюм Хагрида, одного из самым популярных персонажей из вселенной Гарри Поттера.

Как сообщает Daily Mail, Рамсдейл примерил черный парик с бородой, а также соответствующий костюм. Пришел он на стадион вместе с друзьями, которые также оделись в костюмы персонажей творчества Джоан Роулинг.

Источник: Getty Images

Аарон Рамсдейл и Дэвид Брукс
Аарон Рамсдейл и Дэвид Брукс / Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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Можно сказать, что поддержка Рамсдейла помогла Бруксу (которого заменили уже в первом тайме из-за травмы) и его Саутгемптону, который обыграл Лидс со счетом 1:0, за счет чего вернулся в АПЛ. Однако после этого матча Брукс вернется в Борнмут, которому принадлежат права на футболиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Аарон Рамсдейл

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