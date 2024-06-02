Лунин выиграл девятый трофей в составе Реала

В субботу, 1 июня, в Лондоне на Уэмбли состоялся финал Лиги чемпионов, в котором Реал одолел Боруссию со счетом 2:0.

Голы Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора принесли королевскому клубу пятнадцатый трофей в рамках турнира. Однако этот успех был бы невозможен без игры Андрея Лунина на предыдущих стадиях соревнования.

К сожалению, данную встречу 25-летний украинский вратарь провел на скамейке запасных из-за гриппа, который преследовал его всю неделю.

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Для Лунина данный кубок стал уже девятым трофеем в его мадридской карьере. Теперь на счету голкипера сборной Украины по два чемпионства Испании, кубка Лиги чемпионов и Суперкубка Испании, а также по одному Кубку Испании, Суперкубку УЕФА и Клубному чемпионату мира.

Напомним, что Андрей Лунин стал первым украинским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов дважды.

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