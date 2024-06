Анчелотти обновил собственный рекорд по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов

Мадридский Реал обыграл Дортмундскую Боруссию со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Для королевского клуба данный триумф стал уже пятнадцатым, что является рекордом соревнования. Но и это еще не все.

Для главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти это уже пятый кубок Лиги чемпионов в его тренерской карьере.

Ранее он дважды выигрывал главный еврокубок во главе Милана (2003, 2007) и еще дважды - со все тем же Реалом (2014, 2022).

Это является лучшим показателем среди тренеров за всю историю турнира. Ближайшие преследователи в лице Пепа Гвардиолы, Зинедина Зидана и Боба Пейсли имеют по три кубка Лиги чемпионов.

