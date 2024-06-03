Атлетико согласился бесплатно отпустить своего центрбека, несмотря на контракт

Прошедший сезон стал для Стефана Савича последним в футболке Атлетико.

Как сообщает Фабрицио Романо, "кольчонерос" дали "зеленый свет" на то, чтобы 33-летний черногорец покинул Мадрид бесплатно, несмотря на имеющийся контракт до лета 2025 года.

Примечательно, что соглашение между сторонами было продлено автоматически по ходу сезона, так как защитник выполнил необходимые условия, а именно сыграл по 45 минут, как минимум, в 20 матчах.

По информации источника, несколько клубов проявляют интерес к футболисту, однако их названия не раскрываются.

Стефан Савич присоединился к Атлетико летом 2015 года, перейдя из Фиорентины за 12 миллионов евро.

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За девять лет в Мадриде он принял участие в 297 матчах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Под руководством Диего Симеоне Савич выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.

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