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Атлетико планирует сделать предложение по трансферу Довбика

"Матрасники" готовы предложить сумму близкую к клаусуле в контракте Артема.
Вчера, 17:59
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик может перебраться в другой испанский клуб уже этим летом.

Как сообщает издание Relevo, в ближайшее время Атлетико попытается сделать предложение в размере 25-30 миллионов евро по трансферу украинца. Между клубами уже проводятся определенные переговоры, поскольку, эту сумму Жирона считает недостаточной, а "матрасники" хотят, чтобы каталонцы снизили свои требования.

За коллектив Диего Симеоне в переговорах может сыграть то, что Артем выразил готовность сделать свой следующий шаг в карьере, а его нынешний клуб может договориться с Мидтьюланном, который владеет частью прав на Довбика об уменьшении %, который Жирона будет вынуждена выплатить им после перехода форварда в другой клуб.

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Альтернативой для украинца является гвинейский нападающий Штуттгарта Серу Гирасси, который будет стоить примерно вдвое дешевле, но руководство столичного клуба склоняется именно к Довбику, поскольку, лидером гонки за Гирасси является Боруссия Дортмунд, которая максимально близка к его подписанию.

Отметим, что в контракте украинского футболиста прописана фиксированная сумма отступных в размере 40 млн евро, выплатив которые каждый клуб может беспрепятственно вступать в переговоры с ним. Также игроком интересуется итальянский Наполи, который хочет вернуться на вершину после провального сезона.

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