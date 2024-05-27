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Довбик подвел итоги дебютного сезона в Ла Лиге

Артем отметил поддержку фанатов и команды.
Вчера, 23:23
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий Жироны Артем Довбик поделился мыслями о своем первом сезоне в Ла Лиге и пока лучший сезон в карьере.

Украинский форвард поблагодарил за поддержку фанатов и команду, отметив семейную атмосферу в коллективе.

"Я хочу поблагодарить свою команду за постоянную поддержку, а болельщиков - за их невероятный энтузиазм. Этот сезон был фантастическим, потому что мы были как одна семья. Большое спасибо вам за все!", - написал футболист в своем аккаунте в Instagram.

Отметим, что благодаря своим двадцати четырем голам Артем стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и вошел в топ-10 Золотой бутсы.

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