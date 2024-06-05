Атлетико решил избавиться от одного из игроков-старожилов

Сауль все же покинет стан "матрасников".

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне решил, что хавбек Сауль Ньигес не входит в планы клуба на следующий сезон.

По данным журналиста Маттео Моретто, клуб считает, что 29-летний футболист завершил свой цикл и рекомендует ему искать новую команду.

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Напомним, Сауль является воспитанником Атлетико. Игрок дебютировал за клуб в 2012 году. За это время он забил 48 голов и отдал 24 результативные передачи в 415 матчах.

В минувшем сезоне на счету испанца один гол и пять ассистов в 34 матчах Ла Лиги.

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