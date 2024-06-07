Хавбек сборной Португалии - главная трансферная цель Баварии

Палинья может сменить команду этим летом.

Жоау Пальинья все еще интересен Баварии, которая пыталась приобрести его прошлым летом. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Полузащитник Фулхэма стал главной трансферной целью мюнхенцев. Венсан Компани и спортивные директора клуба высоко ценят физические данные 28-летнего игрока и его оборонительные навыки.

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Соглашение между Баварией и Пальиньей, заключенное в 2023 году, остается в силе, но еще предстоят переговоры с "дачниками".

Отметим, мюнхенцы готовы предложить от 40 до 45 миллионов евро, и контакты продолжаются.

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