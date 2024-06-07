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Хавбек сборной Португалии - главная трансферная цель Баварии

Палинья может сменить команду этим летом.
Сегодня, 20:54
Жоау Палинья / Getty Images
Жоау Палинья / Getty Images

Жоау Пальинья все еще интересен Баварии, которая пыталась приобрести его прошлым летом. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Полузащитник Фулхэма стал главной трансферной целью мюнхенцев. Венсан Компани и спортивные директора клуба высоко ценят физические данные 28-летнего игрока и его оборонительные навыки.

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Соглашение между Баварией и Пальиньей, заключенное в 2023 году, остается в силе, но еще предстоят переговоры с "дачниками".

Отметим, мюнхенцы готовы предложить от 40 до 45 миллионов евро, и контакты продолжаются.

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