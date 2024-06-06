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Возможный переход Зинченко в Баварию поставили под сомнение

Мюнхенский клуб работает над более приоритетными целями.
Сегодня, 17:39
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Переход защитника лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко в мюнхенскую Баварию во время летнего трансферного окна считается маловероятным.

Как утверждает журналист Флориан Плеттенберг, подписание 27-летнего украинца сейчас не является актуальным вопросом для немецкого клуба.

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Прежде всего Бавария работает над продлением контракта с Альфонсо Дэвисом, у которого летом 2025 года истекает договор и которого связывают с переходом в мадридский Реал.

В случае неудачи с сохранением в составе канадца, приоритетной целью мюнхенского клуба на позицию левого защитника станет игрок Милана Тео Эрнандес.

Напомним, ранее появилась информация, что Зинченко стал трансферной целью Баварии, а поспособствовать переходу может новый главный тренер немецкой команды Венсан Компани, с которым украинец ранее выступал вместе в Манчестер Сити.

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