Переход Мбаппе в Реал мешает клубу оформить еще одну грандиозную сделку

Эрлинг Холанд надеялся перейти в Реал в 2025 году, однако трансфер Килиана Мбаппе усложнил этот процесс. Об этом сообщает As.

Форвард и его окружение уже контактировали с мадридским клубом, чтобы обсудить условия перехода из Манчестер Сити.

Шансы на переход норвежца в Реал остаются, но они значительно снизились. Английский клуб предложил ему обсудить продление контракта, но он пока не готов это обсуждать.

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Для мадридцев основная проблема в возможном трансфере Холанда — высокие зарплаты. Мбаппе будет получать 15 миллионов евро в год, что на 4 миллиона больше, чем самые высокооплачиваемые игроки клуба, такие как Давид Алаба и Тони Кроос.

Ситуация осложняется тем, что Холанд владеет 100% своих имиджевых прав. Манчестер Сити уже сообщил окружению игрока, что этим летом стоит обсудить продление контракта, стремясь сделать условия более привлекательными для форварда, чтобы удержать его в команде.

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