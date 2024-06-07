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Перспективный защитник Лилля мечтает о переходе в Реал

На Йоро также претендуют и другие клубы.
Сегодня, 20:20
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Защитник Лилля Лени Йоро хочет перейти в Реал. Об этом сообщает L'Équipe.

Контракт 18-летнего игрока с французским клубом заканчивается через год, и он планирует сменить команду этим летом.

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Мадридский клуб — фаворит на его подписание. Лилль оценивает Йоро в 40 миллионов евро, но его слабая игра в конце сезона может усложнить сделку.

Также на игрока претендуют Манчестер Юнайтед и ПСЖ, также желающие усилить свою защиту.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лилль Реал Мадрид

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