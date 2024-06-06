Реал недоволен плотным календарем на следующий сезон

Реал недоволен плотным расписанием следующего сезона из-за нового формата клубного чемпионата мира с 32 командами.

Начнем в августе, закончим в июле. Это убивает игроков", – цитирует источник в клубе издание Relevo.

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Сезон стартует 14 августа 2024 года матчем за Суперкубок Европы, а завершится 13 июля 2025 года, если команда дойдет до финала клубного ЧМ.

Реал может провести до 72 матчей, включая 7 новых игр. В клубе сомневаются в необходимости турнира, несмотря на возможный доход.

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