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Президент Атлетико опроверг новости об интересе к форварду Манчестер Сити

Функционер лично развеял слухи.
Сегодня, 20:12
Энрике Серезо / Getty Images
Энрике Серезо / Getty Images

Президент мадридского Атлетико Энрике Серезо лично опроверг последние новости о планах клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что "матрацники" намерены попробовать подписать Хулиана Альвареса из Ман Сити.

Однако с публичным опровержением выступил лично президент клуба, заявивший, что Альварес, вероятно, останется в Манчестере.

"Хулиан Альварес - игрок Манчестер Сити, и я верю, что он не перейде", - цитирует Серезо Фабрицио Романо.

А это значит, что мадридский клуб действительно может сосредоточиться на подписании Артема Довбика.

Напомним, о подобных планах "матрацников" сообщалось ранее.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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