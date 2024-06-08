Президент Атлетико опроверг новости об интересе к форварду Манчестер Сити

Президент мадридского Атлетико Энрике Серезо лично опроверг последние новости о планах клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что "матрацники" намерены попробовать подписать Хулиана Альвареса из Ман Сити.

Однако с публичным опровержением выступил лично президент клуба, заявивший, что Альварес, вероятно, останется в Манчестере.

"Хулиан Альварес - игрок Манчестер Сити, и я верю, что он не перейде", - цитирует Серезо Фабрицио Романо.

А это значит, что мадридский клуб действительно может сосредоточиться на подписании Артема Довбика.

Напомним, о подобных планах "матрацников" сообщалось ранее.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!