Атлетико хочет усилить линию обороны футболистом сборной Испании

Защитник Реал Сосьедада Робен Ле Норман может перейти в Атлетико. Об этом сообщает Marca.

Мадридский клуб ищет двух центральных защитников на замену Марио Эрмосо и Стефану Савичу. Переговоры между клубами уже идут, и в сделку могут включить других игроков, например, Хави Галана, чтобы снизить цену.

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Главный тренер Атлетико Диего Симеоне давно следит за Ле Норманом и рад возможности подписать его этим летом.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего испанца два гола в 29 матчах Ла Лиги.

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