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Арсенал сообщил Зинченко, что тот может покинуть клуб – СМИ

Украинец летом может сменить коллектив.
Вчера, 21:52
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко может покинуть лондонский Арсенал, сообщает издание TBR.

По информации источника, в клубе уже объявили украинцу, а также другому левому защитнику Кирану Тирни, который в этом сезоне играл в аренде, что они могут уйти из клуба.

Сообщается также, что в Арсенале очень хотят сохранить поляка Якуба Кивера, прекрасно заменившего Зинченко во время травмы и в концовке сезона.

Известно, чтоЗинченко может перейти в Баварию, но такой трансфер не будет приоритетным для немецкого клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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