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Трансфер Зинченко - не приоритет для Баварии

Мюнхенцы хотят сохранить Альфонсо Дэвиса.
Сегодня, 13:28
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Мюнхенская Бавария определилась со стратегией относительно позиции левого защитника.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, красные» не собираются подписывать Александра Зинченко из Арсенала.

Источники близкие к украинцу также подтверждают, что переход в Баварию крайне маловероятен. 

Мюнхенцы хотят сохранить Альфонсо Дэвиса, а если не удастся этого сделать, то приоритетным вариантом для них будет подписание Тео Эрнандеса из Милана.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспортивная команда Зинченко выиграла свой первый турнир .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал бавария Александр Зинченко

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