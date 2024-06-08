Трансфер Зинченко - не приоритет для Баварии

Мюнхенская Бавария определилась со стратегией относительно позиции левого защитника.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, красные» не собираются подписывать Александра Зинченко из Арсенала.

Источники близкие к украинцу также подтверждают, что переход в Баварию крайне маловероятен.

Мюнхенцы хотят сохранить Альфонсо Дэвиса, а если не удастся этого сделать, то приоритетным вариантом для них будет подписание Тео Эрнандеса из Милана.

Напомним, ранее сообщалось, что киберспортивная команда Зинченко выиграла свой первый турнир .

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