Трансфер Зинченко - не приоритет для Баварии
Мюнхенцы хотят сохранить Альфонсо Дэвиса.
Мюнхенская Бавария определилась со стратегией относительно позиции левого защитника.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, красные» не собираются подписывать Александра Зинченко из Арсенала.
Источники близкие к украинцу также подтверждают, что переход в Баварию крайне маловероятен.
Мюнхенцы хотят сохранить Альфонсо Дэвиса, а если не удастся этого сделать, то приоритетным вариантом для них будет подписание Тео Эрнандеса из Милана.
Напомним, ранее сообщалось, что киберспортивная команда Зинченко выиграла свой первый турнир .
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