Команда Зинченко выиграла свой первый турнир с призовыми, как зарплата украинца за полдня
Passion UA одержали важную для себя победу.
Команда по CS2 футболиста Арсенала Александра Зинченко добыла первую в своей истории победу на профессиональной арене.
Passion UA приняли участие в небольшом турнире European Pro League Season 16, став обладателями трофея.
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В решающем поединке соревнований украинский коллектив обыграл сербскую команду ex-iNation, заработав 11 тысяч долларов призовых.
Отметим, пару месяцев назад команда Зинченко представила состав по Dota 2.
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