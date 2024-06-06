Команда Зинченко выиграла свой первый турнир с призовыми, как зарплата украинца за полдня

Passion UA одержали важную для себя победу.

Команда по CS2 футболиста Арсенала Александра Зинченко добыла первую в своей истории победу на профессиональной арене.

Passion UA приняли участие в небольшом турнире European Pro League Season 16, став обладателями трофея.

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В решающем поединке соревнований украинский коллектив обыграл сербскую команду ex-iNation, заработав 11 тысяч долларов призовых.

Источник: HLTV

Отметим, пару месяцев назад команда Зинченко представила состав по Dota 2.

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