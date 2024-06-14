Форвард сборной Украины попал в сферу интересов клуба-сенсации Серии А

Скауты Болоньи будут следить за Владиславом Ванатом.

Форвард сборной Украины Владислав Ванат может перебраться в европейский топ-чемпионат.

Как сообщает издание Il Resto del СагІіпо, Ванат попал в сферу интересов Болоньи. Скауты "россоблу" будут следить за Владиславом на Евро-2024.

Ожидается, что коллектив Винченцо Итальяно будет готов выложить за нападающего 10 миллионов евро.

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В приобретении Ваната заинтересован спортивный директор клуба Джованни Сартори, который хорошо разбирается в "рынке Восточной Европы" и ранее проводил трансфер Руслана Малиновского в Аталанту.

В сезоне-2023/24 футболист провел за Динамо 30 матчей, забив 14 голов и отдав 10 ассистов.

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