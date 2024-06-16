Атлетико хочет подписать звезду будущего соперника сборной Украины

Мадридский Атлетико намерен усилить защитную линию игроком Фейеноорда и сборной Словакии Давида Ганцко, пишет Marca.

Предполагается, что Ханцко займет место уходящего свободным агентом Эрмосо. Защитник сумел впечатлить лично Диего Симеоне.

"Матрацники" уже начали переговоры с Фейеноордом, Транфермаркт оценивает защитника в 35 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Ганцко провел 48 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста. К тому же защитник помог своей сборной обыграть Уэльс, став лучшим игроком матча.

Ранее также сообщалось, что Компани хочет заполучить защитника сборной Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!