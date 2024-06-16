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Атлетико хочет подписать звезду будущего соперника сборной Украины

Давид Ганцко очень интересует Диего Симеоне.
Сегодня, 15:04
Давид Ганцко / Getty Images
Давид Ганцко / Getty Images

Мадридский Атлетико намерен усилить защитную линию игроком Фейеноорда и сборной Словакии Давида Ганцко, пишет Marca.

Предполагается, что Ханцко займет место уходящего свободным агентом Эрмосо. Защитник сумел впечатлить лично Диего Симеоне.

"Матрацники" уже начали переговоры с Фейеноордом, Транфермаркт оценивает защитника в 35 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Ганцко провел 48 матчей, в которых забил семь голов и сделал три ассиста. К тому же защитник помог своей сборной обыграть Уэльс, став лучшим игроком матча.

Ранее также сообщалось, что Компани хочет заполучить защитника сборной Англии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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