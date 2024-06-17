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"Не продается": Наполи выступил с заявлением о будущем лидера команды

Неаполитанский клуб занял категорическую позицию относительно Кварацхелии.
Сегодня, 08:28
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Наполи твердо намерен сохранить в своем составе одного из лидеров команды Хвичу Кварацхелию.

Партенопейцы заявили, что, несмотря на различные заявления о будущем грузинского нападающего, клуб не собирается его продавать.

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"Что касается заявлений агента Кварацхелии Мамуки Джугели и отца футболиста Бадри, Наполи напоминает, что у игрока есть контракт с клубом еще на три года

Кварацхелия не продается. Не агенты и не отцы определяют будущее игрока, имеющего контракт с Наполи, а клуб Наполи. Конец истории", - говорится в заявлении неаполитанского клуба в сети X.

В минувшем сезоне Кварацхелия провел за Наполи во всех турнирах 45 матчей, отличившись 11 голами и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия определился со своим будущим.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи трансферы Хвича Кварацхелия

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