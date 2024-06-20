Куртуа и Анчелотти поддержали Лунина после матча с Румынией

Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин получил поддержку от товарищей по команде и тренера после матча Евро-2024 против Румынии (0:3).

По издания Defensa Central, Тибо Куртуа позвонил Лунину и сказал, что такие ситуации случаются со всеми.

Читай также: Реал может оставить Кепу в случае ухода Лунина

Также Лунину написали слова поддержки тренер Реала Карло Анчелотти и игроки Давид Алаба и Даниэль Карвахаль.

Напомним, украинский голкипер был признан худшим игроком матча против Румынии, получив самую низкую оценку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!