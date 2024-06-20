Куртуа и Анчелотти поддержали Лунина после матча с Румынией
Украинец услышал теплые слова от представителей "сливочных".
Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин получил поддержку от товарищей по команде и тренера после матча Евро-2024 против Румынии (0:3).
По издания Defensa Central, Тибо Куртуа позвонил Лунину и сказал, что такие ситуации случаются со всеми.
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Также Лунину написали слова поддержки тренер Реала Карло Анчелотти и игроки Давид Алаба и Даниэль Карвахаль.
Напомним, украинский голкипер был признан худшим игроком матча против Румынии, получив самую низкую оценку.
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