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В Реале отреагировали на перелом носа у Мбаппе

Мадридцы не беспокоятся из-за пустяковой травмы игрока.
Сегодня, 20:52
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Реал спокоен по поводу перелома носа Килиана Мбаппе. Клуб понимает решение отложить операцию до конца чемпионата Европы и не предъявляет претензий ни игроку, ни федерации. Об этом сообщает издание As.

Мадридский коллектив доверяет врачам сборной Франции, беспокойство возникнет только в случае выхода команды в финал, тогда операцию перенесут на вторую половину июля, что замедлит восстановление.

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Ожидается, что реабилитация после перелома носа займет минимум три недели, а полное восстановление — от четырех до пяти. Но предполагается, что у Мбаппе не серьезный перелом, а смещение, которое требует меньше времени на восстановление.

Презентация француза на Сантьяго Бернабеу состоится до операции, так как перелом не сильно заметен. Дата будет определена после окончания Евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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