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Дом матери футболиста сборной Франции ограбили по наводке из мессенджера

Полиция уже задержала преступников.
Сегодня, 16:51
Мать Адриена Рабьо / Getty Images
Мать Адриена Рабьо / Getty Images

Дом матери Адриена Рабьо ограбили в Сен-Жермен-ан-Ле в воскресенье. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Женщина заметила двух незнакомцев в своем саду около 12:45 и выгнала их. Полиция оперативно прибыла, обыскала район и задержала троих подозреваемых, пытавшихся скрыться на машине.

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Позже другой житель сообщил о дополнительных ворах, и полиция задержала еще двоих, у которых нашли украденные вещи на сумму 9 900 евро.

Отметим, один из преступников признался, что адрес матери футболиста был опубликован в телеграм-канале.

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