Барселона может летом продать одного из перспективных игроков

Фати близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Барселона может продать вингера Ансу Фати этим летом. Об этом сообщает Diario Sport.

Клуб сообщил окружению игрока, что готов рассматривать предложения по 21-летнему полузащитнику, если он не будет включен в планы нового тренера Ханса-Дитера Флика. Причина — желание клуба сэкономить на зарплате игрока.

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Флик оценит Фати во время предсезонного турне в США. Агент футболиста, Жорже Мендеш, уже ищет варианты для его дальнейшей карьеры.

При этом сам Ансу предпочел бы остаться в Барселоне, но готов перейти в другой испанский клуб, если ему придется уйти.

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