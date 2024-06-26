Хочешь остаться - иди на уступки: Барселона выдвинула ультиматум своему лидеру

Руководство Барселоны намерено сохранить защитника Рональда Араухо, но не готово тратить большие деньги на его зарплату.

По данным издания Diario Sport, игрок хочет улучшения условий контракта, а клуб настаивает на экономических уступках.

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Новый главный тренер Ханс-Дитер Флик выразил желание оставить Араухо в команде.

Напомним, в прошлом сезоне на счету уругвайца один гол и два ассиста в 37 матчах Ла Лиги.

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