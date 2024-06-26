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Хочешь остаться - иди на уступки: Барселона выдвинула ультиматум своему лидеру

Араухо придется снизить свою зарплату.
Сегодня, 09:50
Рональд Араухо / Getty Images
Рональд Араухо / Getty Images

Руководство Барселоны намерено сохранить защитника Рональда Араухо, но не готово тратить большие деньги на его зарплату.

По данным издания Diario Sport, игрок хочет улучшения условий контракта, а клуб настаивает на экономических уступках.

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Новый главный тренер Ханс-Дитер Флик выразил желание оставить Араухо в команде.

Напомним, в прошлом сезоне на счету уругвайца один гол и два ассиста в 37 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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