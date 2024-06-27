Нападающий Барселоны высказался об интересе со стороны Ньюкасла
Торрес думает только о каталонском клубе.
Форвард Барселоны Ферран Торрес высказался касаемо возможного перехода в Ньюкасл.
"Я останусь в Барселоне в следующем сезоне. Дело не в том, что я хочу остаться, а в том, что собираюсь это сделать", – сказал Торрес для RAC1.
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Напомним, действующий контракт 24-летнего испанца рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне на счету Феррана семь голов и два ассиста в 29 матчах Ла Лиги.
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