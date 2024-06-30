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Определилась судьба Спаллетти в сборной Италии после провала на Евро-2024

Руководство итальянского футбола выбрала тренера до чемпионата мира-2026.
Сегодня, 15:10
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти продолжит работать с командой после неудачного выступления на чемпионате Европы-2024.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, несмотря на вылет итальянцев с 1/8 финала турнира, Федерация футбола Италии решила утвердить Лучано Спаллетти на посту главного тренера.

Была проведена пресс-конференция, где было подтверждена информация, что Спаллетти останется на посту главного тренера сборной до чемпионата мира-2026.

Напомним, Италия вылетала в 1/8 финала Евро-2024, без шансов проиграв Швейцарии (0:2). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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