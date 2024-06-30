Определилась судьба Спаллетти в сборной Италии после провала на Евро-2024
Руководство итальянского футбола выбрала тренера до чемпионата мира-2026.
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти продолжит работать с командой после неудачного выступления на чемпионате Европы-2024.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, несмотря на вылет итальянцев с 1/8 финала турнира, Федерация футбола Италии решила утвердить Лучано Спаллетти на посту главного тренера.
Была проведена пресс-конференция, где было подтверждена информация, что Спаллетти останется на посту главного тренера сборной до чемпионата мира-2026.
Напомним, Италия вылетала в 1/8 финала Евро-2024, без шансов проиграв Швейцарии (0:2). На ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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