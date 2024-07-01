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Возвращение к истокам: Атлетико вернул старую эмблему

"Матрасники" отказались от новой версии логотипа, которая пришлась не по душе фанатам клуба.
Сегодня, 09:21
Атлетико Мадрид / ФК Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид / ФК Атлетико Мадрид

Атлетико на своем официальном сайте объявил о возвращении старой эмблемы.

С этого дня на футболке мадридского коллектива вновь будет красоваться щит, который впервые был представлен в 1947 году.

Источник: ФК Атлетико Мадрид

Источник: ФК Атлетико Мадрид

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В 2017 году клуб обновил эмблему, не спросив мнения фанатов, которые были не в восторге от обновления.

В итоге летом 2023 года большинство сосьос "рохибланкос" проголосовало за то, чтобы отказаться от обновленного логотипа.

Эмблема 2017 года
Эмблема 2017 года / Источник: Getty Images

Ранее стало известно, что Атлетико объявил об уходе сразу четырех игроков, один из которых не играл за "матрасников" в 2021 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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