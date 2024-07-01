Возвращение к истокам: Атлетико вернул старую эмблему
Атлетико на своем официальном сайте объявил о возвращении старой эмблемы.
С этого дня на футболке мадридского коллектива вновь будет красоваться щит, который впервые был представлен в 1947 году.
💣🚨 OFFICIAL: The old and original Atlético Madrid badge is back.— Atletico Universe (@atletiuniverse) July 1, 2024
Congratulations, rojiblancos! ❤️🤍 pic.twitter.com/JMTKiaPf40
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В 2017 году клуб обновил эмблему, не спросив мнения фанатов, которые были не в восторге от обновления.
В итоге летом 2023 года большинство сосьос "рохибланкос" проголосовало за то, чтобы отказаться от обновленного логотипа.
Ранее стало известно, что Атлетико объявил об уходе сразу четырех игроков, один из которых не играл за "матрасников" в 2021 года.
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