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Атлетико объявил об уходе четверых футболистов

"Матрасники" провели чистку состава, а с одним из игроков подписали новый контракт.
Сегодня, 16:20
Мемфис Депай / Getty Images
Мемфис Депай / Getty Images

Мадридский Атлетико объявил о нескольких важных решениях в клубе.

Испанский коллектив продлил контракт с защитником Сесаром Аспиликуэтой. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

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Также Атлетико подтвердил уход из команды форварда Мемфиса Депая, защитников Марио Эрмосо, Габриэла Паулисты и вингера Витоло.

Ранее стали известны клубы, которые хотят купить Довбика после Евро.

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