Атлетико объявил об уходе четверых футболистов

Мадридский Атлетико объявил о нескольких важных решениях в клубе.

Испанский коллектив продлил контракт с защитником Сесаром Аспиликуэтой. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Читай также: Наполи распрощался с основным полузащитником и еще пятью игроками

Также Атлетико подтвердил уход из команды форварда Мемфиса Депая, защитников Марио Эрмосо, Габриэла Паулисты и вингера Витоло.

Hermoso, Memphis and Paulista will not continue as Atleti players next season.



We wish you all the best of luck in your next professional and personal challenges!



ℹ️ https://t.co/xoGdMu9QoN pic.twitter.com/74uKSGBXQY