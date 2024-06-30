Атлетико объявил об уходе четверых футболистов
Мадридский Атлетико объявил о нескольких важных решениях в клубе.
Испанский коллектив продлил контракт с защитником Сесаром Аспиликуэтой. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
𝔸𝕍𝔼, ℂ𝔼𝕊𝔸ℝ pic.twitter.com/xwrz9t0X6S— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 30, 2024
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Также Атлетико подтвердил уход из команды форварда Мемфиса Депая, защитников Марио Эрмосо, Габриэла Паулисты и вингера Витоло.
Hermoso, Memphis and Paulista will not continue as Atleti players next season.— Atlético de Madrid (@atletienglish) June 30, 2024
We wish you all the best of luck in your next professional and personal challenges!
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