Одно из открытий Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в Баварию
Гиорги Мамардашвили не рассматривает этот вариант из-за возможного отсутствия игровой практики.
Вратарь Валенсии и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал слухи о трансфере в мюнхенскую Баварию.
По словам Гиорги, за "красных" до сих пор играет лучший вратарь мира (Мануэль Нойер - прим.), поэтому, этот вариант не рассматривается им.
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"В Баварии до сих пор лучший вратарь в мире.
Сейчас переехать туда невозможно. Я бы поехал туда, только если буду играть. Если не буду играть, то нет", - сказал Мамардашвили в комментарии Sky Deutschland.
Стоит сказать, что Мамардашвили стал вторым вратарем на Евро по количеству сейвов на турнире, начиная с 1980 года.
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