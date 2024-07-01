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Одно из открытий Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в Баварию

Гиорги Мамардашвили не рассматривает этот вариант из-за возможного отсутствия игровой практики.
Сегодня, 17:56
Гиорги Мамардашвили / Getty Images
Гиорги Мамардашвили / Getty Images

Вратарь Валенсии и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили прокомментировал слухи о трансфере в мюнхенскую Баварию.

По словам Гиорги, за "красных" до сих пор играет лучший вратарь мира (Мануэль Нойер - прим.), поэтому, этот вариант не рассматривается им.

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"В Баварии до сих пор лучший вратарь в мире.

Сейчас переехать туда невозможно. Я бы поехал туда, только если буду играть. Если не буду играть, то нет", - сказал Мамардашвили в комментарии Sky Deutschland.

Стоит сказать, что Мамардашвили стал вторым вратарем на Евро по количеству сейвов на турнире, начиная с 1980 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария евро-2024 Гиорги Мамардашвили

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