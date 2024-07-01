Бавария повесила ценник на де Лигта

Мюнхенцы готовы расстаться с игроком за 50 млн евро.

Бавария установила цену на Маттейса де Лигта. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Клуб хочет получить минимум 50 миллионов евро плюс бонусы за своего игрока. Манчестер Юнайтед проявляет интерес, но пока не сделал официального предложения.

Читай также: Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии

Сейчас агент де Лигта Рафаэла Пимента ведет переговоры с английским клубом.

Напомним, действующий контракт нидерландца с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне на счету центрбека два гола в 22-х матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!