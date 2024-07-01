iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария повесила ценник на де Лигта

Мюнхенцы готовы расстаться с игроком за 50 млн евро.
Сегодня, 16:51
Маттейс де Лигт / Getty Images
Маттейс де Лигт / Getty Images

Бавария установила цену на Маттейса де Лигта. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Клуб хочет получить минимум 50 миллионов евро плюс бонусы за своего игрока. Манчестер Юнайтед проявляет интерес, но пока не сделал официального предложения.

Читай также: Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии

Сейчас агент де Лигта Рафаэла Пимента ведет переговоры с английским клубом.

Напомним, действующий контракт нидерландца с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне на счету центрбека два гола в 22-х матчах Бундеслиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Маттейс Де Лигт

Статьи по теме

Одно из открытий Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в Баварию Одно из открытий Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в Баварию
Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии
Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии
Трансферы УПЛ: Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду Трансферы УПЛ: Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду
Помочь журналистам

Видео

Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия
Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Трансферы УПЛ: Полесье подписало Матича, но отдало трех игроков в аренду
Европа18:51
Клуб второго английского дивизиона подписал новый контракт с украинским полузащитником
Евро-202418:45
Определились четыре четвертьфиналиста Евро-2024, четыре пары в 1/8 финала
Теннис18:39
Свитолина встретилась с легендой футбола на Уимблдоне
Евро-202418:35
Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа18:15
Челси приобрел форварда Барселоны
Бокс18:07
Питер Фьюри оценил бой Ломаченко - Дэвис
Европа17:56
Одно из открытий Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в Баварию
Бокс17:45
"Не делай этого": промоутер Фьюри обратился к Тайсону перед реваншем с Усиком
Европа17:23
Боруссия Дортмунд планирует подписать французского таланта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK