Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии

Олисе все же может остаться в Англии.

Трансфер Майкла Олисе в Баварию не под угрозой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы хотят быстро завершить сделку, так как другие клубы, включая Манчестер Юнайтед, тоже интересуются игроком. Олисе намерен подписать контракт с Баварией до 2029 года.

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Остались лишь незначительные детали. Медицинское обследование перенесено на следующую неделю.

Отметим, Бавария планирует заплатить за 22-летнего полузащитника 60 млн евро.

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