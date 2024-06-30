Манчестер Юнайтед пытается перехватить у Баварии хавбека сборной Англии
Олисе все же может остаться в Англии.
Трансфер Майкла Олисе в Баварию не под угрозой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Мюнхенцы хотят быстро завершить сделку, так как другие клубы, включая Манчестер Юнайтед, тоже интересуются игроком. Олисе намерен подписать контракт с Баварией до 2029 года.
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Остались лишь незначительные детали. Медицинское обследование перенесено на следующую неделю.
Отметим, Бавария планирует заплатить за 22-летнего полузащитника 60 млн евро.
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