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Манчестер Юнайтед связался с Де Лигтом, который готов покинуть Баварию

Теперь лишь осталось, чтобы клубы сумели договориться об условиях трансфера.
Вчера, 23:04
Маттейс Де Лигт / Getty Images
Маттейс Де Лигт / Getty Images

Манчестер Юнайтед определил центрбека Баварии Маттейса Де Лигта как одну из своих трансферных целей на это лето.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы связались с представителями 24-летнего нидерландца на этой неделе.

Трансфер Де Лигта рассматривается вне зависимости успеха по сделке с Эвертоном по Джарреду Брантвейту.

 

По информации источника, Де Лигт выразил готовность присоединиться к "красным дьяволам", несмотря на то, что клуб не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем году.

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Бавария в свою очередь также готова к расставанию с футболистом, так как она занимается трансфером капитана Байера Джонатана Та. При этом ранее "ротен" подписали центрбека Штутгарта Хироки Ито.

В прошедшем сезоне Маттейс Де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами, одним ассистом и пятью желтыми карточками.

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