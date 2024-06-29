Манчестер Юнайтед связался с Де Лигтом, который готов покинуть Баварию

Теперь лишь осталось, чтобы клубы сумели договориться об условиях трансфера.

Манчестер Юнайтед определил центрбека Баварии Маттейса Де Лигта как одну из своих трансферных целей на это лето.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы связались с представителями 24-летнего нидерландца на этой неделе.

Трансфер Де Лигта рассматривается вне зависимости успеха по сделке с Эвертоном по Джарреду Брантвейту.

По информации источника, Де Лигт выразил готовность присоединиться к "красным дьяволам", несмотря на то, что клуб не будет участвовать в Лиге чемпионов в следующем году.

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Бавария в свою очередь также готова к расставанию с футболистом, так как она занимается трансфером капитана Байера Джонатана Та. При этом ранее "ротен" подписали центрбека Штутгарта Хироки Ито.

В прошедшем сезоне Маттейс Де Лигт принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами, одним ассистом и пятью желтыми карточками.

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