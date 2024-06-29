Новичок Серии А хочет пригласить экс-защитника Манчестер Юнайтед

Рафаэль Варан прибыл в Италию для переговоров с Комо, пишет Джанлука Ди Марцио.

По информации инсайдера, главный тренер новичка Серии А лично пригласил француза в команду.

Напомним, что летом у Варана закончился контракт с Манчестер Юнайтед и сейчас француз находится в статусе свободного агента.

Защитник пробудет в Италии несколько дней, договариваясь с руководством Комо. Ситуацией может воспользоваться и Рома, которая также заинтересована в игроке.

Ранее также сообщалось, что защитник Интера заинтересовал саудовский клубы.

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