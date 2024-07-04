ПСЖ хочет усилить состав одним из ключевых игроков Баварии
Киммих - на карандаше у чемпионов Франции.
ПСЖ вновь заинтересован в покупке Йозуа Киммиха из Баварии, чей контракт истекает в 2025 году, из-за сложностей с подписанием Жоау Невеша.
По данным издания RMC Sport, главный тренер Луис Энрике ценит технику, лидерские качества и универсальность Киммиха.
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Ведутся переговоры о его переходе, при этом Манчестер Сити также проявляет интерес к немецкому футболисту.
В минувшем сезоне на счету полузащитника один гол и шесть ассистов в 28 матчах Бундеслиги.
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