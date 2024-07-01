iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ

Шкриньяр может сменить клуб.
Сегодня, 11:49
Милан Шкриньяр / Getty Images
Милан Шкриньяр / Getty Images

Милан Шкриньяр, вероятно, покинет ПСЖ этим летом, так как не входит в планы тренера Луиса Энрике. Об этом сообщает Footmercato.

Кроме того, его игра не оправдывает высокую зарплату. Интерес к защитнику проявляют Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ.

Читай также: Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона

Напомним, контракт Шкриньяра с ПСЖ действует до июня 2028 года.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего словака 24 матчах в рамках Лиги 1, в которых он не отличился результативными действиями.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике Милан Шкриньяр

Статьи по теме

Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона
ПСЖ решил избавиться от своего игрока спустя год после покупки ПСЖ решил избавиться от своего игрока спустя год после покупки
Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей Игрок ПСЖ был замечен на отдыхе вместе с испанской певицей
Защитник Ювентуса попал в сферу интересов ПСЖ Защитник Ювентуса попал в сферу интересов ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия
Голевая феерия в обзоре матча Испания - Грузия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202413:20
Франция пригласила Погба и Матюиди на матч против Бельгии
Другие13:03
В Одесі та Києві відкрились рекрутингові центри 28 ОМБр
Евро-202413:01
Австрия – Турция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202412:57
Румыния – Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа12:52
Манчестер Юнайтед презентовал экипировку на следующий сезон: новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа12:44
Манчестер Юнайтед презентовал домашнюю форму на сезон-2024/25
Европа12:22
Манчестер Юнайтед предложил пятилетний контракт футболисту Баварии
Формула 112:14
Руководитель МакЛарен: Ф1 нужно исправить некоторые правила, чтобы избежать повторения 2021 года
Европа11:49
Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ
НБА11:34
Пол Джордж договорился о многолетнем контракте с Филадельфией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK