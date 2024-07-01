Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ

Милан Шкриньяр, вероятно, покинет ПСЖ этим летом, так как не входит в планы тренера Луиса Энрике. Об этом сообщает Footmercato.

Кроме того, его игра не оправдывает высокую зарплату. Интерес к защитнику проявляют Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ.

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Напомним, контракт Шкриньяра с ПСЖ действует до июня 2028 года.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего словака 24 матчах в рамках Лиги 1, в которых он не отличился результативными действиями.

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