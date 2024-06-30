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Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона

На Шерки нашелся новый претендент.
Сегодня, 20:51
Райан Шерки / Getty Images
Райан Шерки / Getty Images

Хавбек Райан Шерки близок к переходу в дортмундскую Боруссию. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Немецкий клуб готов предложить Лиону 15 миллионов евро за 20-летнего полузащитника, аналогично предложению ПСЖ.

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При этом, хоть соглашение еще не достигнуто, переговоры проходят успешно.

В прошлом сезоне Лиги 1 Шерки сыграл 33 матча, забил 1 гол и сделал 6 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион ПСЖ Боруссия Дортмунд

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