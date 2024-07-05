УЕФА вынесло приговор Беллингему за жест после гола в ворота Словакии

УЕФА вынесла вердикт Джуду Беллингему за его жест после гола в ворота сборной Словакии на 90+5 минуте матча.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, организация решила не дисквалифицировать Джуда за его поведение. Вместо этого, его заставят уплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Впрочем, если футболист в течение года нарушит правила поведения УЕФА, то он получит дисквалификацию на один матч.

Напомним, Беллингем во время празднования гола опустил руки в область паха, показывая неприличный жест в сторону скамейки запасных сборной Словакии, однако, позже он извинился и сказал, что это была шутка для его друзей.

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