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Перес изъявил готовность баллотироваться на новый срок в президенты Реала

Глава клуба хочет пойти на очередной срок.
Сегодня, 21:48
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Флорентино Перес рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента Реала в 2025 году.

77-летний руководитель сообщил об этом своему окружению. Об этом сообщает издание Relevo.

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Ранее считалось, что текущий срок станет для Переса последним из-за возраста и проблем со здоровьем, его состояние улучшилось, и он готов остаться еще на 4 года.

Напомним, Флорентино возглавляет клуб с 2009 года и уже руководил им с 2000 по 2006 год. Если его переизберут, он пробудет на посту более 25 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид

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