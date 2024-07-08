Перес изъявил готовность баллотироваться на новый срок в президенты Реала

Флорентино Перес рассматривает возможность снова баллотироваться на пост президента Реала в 2025 году.

77-летний руководитель сообщил об этом своему окружению. Об этом сообщает издание Relevo.

Читай также: Реал уверен в подписании звезды Байера этим летом

Ранее считалось, что текущий срок станет для Переса последним из-за возраста и проблем со здоровьем, его состояние улучшилось, и он готов остаться еще на 4 года.

Напомним, Флорентино возглавляет клуб с 2009 года и уже руководил им с 2000 по 2006 год. Если его переизберут, он пробудет на посту более 25 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!